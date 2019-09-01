Jandarmanın durdurduğu şahıstan tabanca çıktı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Vartana Köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilen H.A., durdurularak üst araması yapıldı. Gerçekleştirilen üst aramasında tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere jandarma ekiplerince el konulurken H.A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.