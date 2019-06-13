Jandarmanın trafik denetimi devam ediyor

Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri adına çalışmalarına ara vermeden devam eden jandarma trafik timleri, Adıyaman'ın giriş ve çıkışlarında bulunan jandarma bölgesinde denetim yaptı. Özellikle emniyet kemeri üzerinde hassasiyetle duran ekipler, araç evrakları ve sürücülerin sürücü belgelerini kontrol etti. Jandarma timleri aynı zamanda sürücülere, emniyet kemerinin öneminden bahsederek yolculuk esnasında direksiyon başında telefon kullanmamaları, aşırı hız yapmamaları ve trafik kurallarına da uymaları konusunda bilgilendirmede bulundular.