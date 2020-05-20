İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmanın yakaladığı hırsız tutuklandı

Adıyaman’da bir apartman dairesine pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da bir apartman dairesine pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesinde ikamet eden D.A.A. isimli şahıs 156 Jandarma ihbar hattını arayarak ikamet ettiği apart dairenin penceresinden girilerek cep telefonu ve parasının çalındığı ihbarında bulundu.


Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan araştırma ve istihbari çalısmalar neticesinde T.F. isimli şahsın apart daireye girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi.


T.F. isimli şahıs çaldığı cep telefonu ve 900 TL para ile birlikte yakalandı. Sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.