Jandarmanın yol kontrolünde keklik ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzeri Akpınar Jandarma Kontrol noktasında yaptıkları yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde keklik ele geçirildi. M.Ş. isimli şahsa ait olduğu öğrenilen kafes içerisindeki 9 adet kekliğe el konuldu.

El konulan keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.