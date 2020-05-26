İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmaya bayram sürprizi

Adıyaman’da kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine bayram şekeri ve tatlı sürprizi yapıldı.

Adıyaman'da kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine bayram şekeri ve tatlı sürprizi yapıldı.


Altınşehir Mahallesi'nde site sakinleri 156 jandarma ihbar attığına ‘kavga' ihbarı yaptı. Siren çalarak kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçtan hızlı bir şekilde inerek kavgaya müdahale etmek istedi ancak kavga yoktu. Jandarma ekipleri araçtan inince site sakinleri önce kolonya ve şeker, daha sonra ise tatlı ikramında bulundu. Şaşkına dönen jandarma ekipleri, araçtan tüm site sakinlerinin bayramını kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.