İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

JASAT, hayvan hırsızlığı olayını aydınlattı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kahta ilçesinde 2 adet büyükbaş hayvan hırsızlığını sıkı takip ve çalışma sonunda yakalandı.


Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akkuş köyünde iki ayrı adreste 2 büyükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleşti. Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından başlatılan sıkı takip ve çalışma sonucunda; hırsızlık olayını D.S., M.N.S., D.S., Ö.F., A.T. ve R.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Çalınan hayvanların Ş.A. isimli şahsa sattıkları belirlendi. Şahsın ahırında yapılan aramada hayvanlar tespit edildi.


Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler ile ilgili adli işlemler sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.