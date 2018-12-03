Jeoloji Yüksek Mühendisi Öztürk meclis üyeliği için başvuru yaptı

Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerde görev alan Jeoloji Yüksek Mühendisi Aydın Öztürk, Belediye Meclis Üyeliği için başvurusunu yaptı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Aydın Öztürk, Adıyaman Belediye Meclis Üyeliği için başvurusunu yaptı. Aydın Öztürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'a teslim etti.

Merkez İlçe Başkanlığında başvuru dosyasını teslim eden Aydın Öztürk, “Kentimize partimizin kimliği altında hizmet edebilmek için başvuruda bulundum. 16 yıldan beri iktidar olan ve bir çok başarılı hizmetleri hayata geçiren iktidarımızın yerelde daha güçlü olması ve hizmet kalitesini daha da arttırmasına katkı sunmak istiyorum. Daha önceden görev aldığım partimizin kimliği altında belediye meclis üyeliği ile hizmet etmek istiyorum” dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, Aydın Öztürk'e başarılar diledi.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Aydın Öztürk, bir dönem Jeoloji Mühendisleri Odası Adıyaman İl Başkanlığı, AK Parti Tut İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, Has Parti İl başkan Yardımcılığı, Adıyaman sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu.