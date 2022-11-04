İhlas Haber Ajansı

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Jiletli tellere takılan köpek kurtarıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir bahçenin etrafındaki jiletli tellere takılan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir bahçenin etrafındaki jiletli tellere takılan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yukarı Sarhan Mahallesi'nde bir bahçede jiletli tellere sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde jiletli teller arasında kalan sokak köpeği çıkarıldı.


Herhangi bir yarası bulunmayan köpek daha sonra salıverildi.

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