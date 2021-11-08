İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kablo hırsızları rögarda yakalandı

Adıyaman’da, yer altından giden kabloları çalmaya çalışan ve bekçileri görünce saklanan 2 şahıs, gizlendikleri rögarda yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da, yer altından giden kabloları çalmaya çalışan ve bekçileri görünce saklanan 2 şahıs, gizlendikleri rögarda yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Abdulmusa Caddesi üzerinde bulunan ve yer altından geçen kabloları gözlerine kestiren T.Ç. ile B.Ç., rögara girdi. Rögar kapağının açık olduğunu fark eden çarşı ve mahalle bekçileri, şahısları yakalamak için olay yerine destek ekip istedi. Destek ekibin gelmesiyle birlikte her iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.