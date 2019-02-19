İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kablo hırsızları tutuklandı

Adıyaman’da telefon kablolarını keserek çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da telefon kablolarını keserek çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Hasancık ve Çayırlı köyünden telefon kablolarının çalınması ihbarı üzerine olay yerine gelen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Türk Telekom Müdürlüğüne ait çalınan bakır kablolar, merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında A.S. ile Ş.Ç. isimli 2 zanlı tarafından yakıldığı esnada bulundu. Burada gözaltına alınan şahısların araçlarında yapılan aramalarda demir kesme makası, demir kesme testeresi, pense gibi aletler ele geçirildi. Yakılan bakır kablolarla birlikte jandarma karakoluna götürülen her 2 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.