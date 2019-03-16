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Kablo hırsızları yakalandı

Adıyaman’da enerji kablosu çalmaya çalışan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman'da enerji kablosu çalmaya çalışan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü'nde M.Ç. isimli şahsa ait eski kağıt fabrikasından enerji kablosu çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.


Jandarma ekipleri Ş.B. ve H.İ.D.' yi çaldıkları 100 metrelik enerji kablosuyla birlikte suç üstü yakaladı. Olay yerinde gözcülük yaptıkları değerlendirilen ve kaçmaya çalışan B.T. ve G.Ö. isimli şahıslar da jandarmanın takibi sonucunda suçta kullandıkları otomobil ve suç aletleri ile birlikte yakalandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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