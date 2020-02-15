Kaçak avcılar yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kar yağışını fırsat bilen ve kaçak avlanan kişilere göz açtırılmıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri av koruma ve kontrol çalışmalarında 4 kişinin kaçak avlandığını fark etti. Avlanan şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

Ekipler kaçak avlanan kişilerin üzerinde bulunan 4 adet tüfeğe ekipler tarafından el konulurken, şahıslar hakkında idare işlem yaptı.

Konuyla ilgili jandarma ekiplerine bilgi verildi.