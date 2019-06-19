Kaçak avcılara geçit yok

Adıyaman'da su ürünlerinde devam eden avlanma yasağına uymayan kişilere geçit verilmiyor.

1 Nisan tarihinde başlayan ve 30 Haziran tarihide son bulacak olan Adıyaman iç sularında balık ve diğer su ürünlerinin avlanma yasağına uymayanlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve duyarlı vatandaşlar, yasağa uymayanlarla ilgili mücadelesini sürdürüyor.

Kahta ilçesi Atatürk Baraj Göletine ağ atan kişilerin ağları toplandı. Toplanan ağlar ekipler tarafından yakılarak imha edildi. Avlanan balıklar ağlardan kurtarılarak tekrardan gölete bırakıldı.