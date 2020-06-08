Kaçak cep telefonları ve nargile tütünü ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 3 otomobil içerisinde 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken M.A., A.B., ve M.E., isimli 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.