Adıyaman kent giriş noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında kontrol edilen araçların 3'ünde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçların birinden 50, birinden 24, diğerinden ise 13 olmak üzere toplam 87 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Her üç olay ile ilgili ele geçirilen cep telefonlarına el konulurken, ifadeleri alınan 3 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.