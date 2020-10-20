Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Eskitaş Köyüne bağlı Damüstü Mezrasında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazı yapan 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda olay yerinde bulunan 4 adet kazma, 4 adet el dedektörü ve 3 adet sırt çantasına el koydu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.