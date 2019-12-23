Kaçak kazı yapanlara suçüstü: 2 gözaltı

Adıyaman'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oryatlı Höyüğünde 1. derece sit alanında 2 kişi tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 şahsı gözaltına aldı. Jandarma ekipleri 1 kazma, 1 kürek, 1 keser ve 1 adet dedektör ele geçirdi. Malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken şahıslar jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.