İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçak kurbağa avcılarına 110 bin TL ceza

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kurbağa avlayan 7 kişiye 110 bin TL ceza kesildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kurbağa avlayan 7 kişiye 110 bin TL ceza kesildi.


Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çelik Köyü Göletinde kurbağa toplandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. Jandarma ekipleri göletten kurbağa toplayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.


Yakalanan kişilerin aracında yapılan kontrolde kasalar içerisinde yaklaşık 200 adet kurbağaya el konuldu. Su ürünlerine muhalefet ve yasa dışı kurbağa avcılığından dolayı 7 kişiye toplam 110 bin TL idari para cezası kesildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.