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Kaçak yapı yapan kişiler yakalandı

Adıyaman’da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 kişi kazı yaptıkları malzemelerle birlikte ele geçirdi.

Adıyaman'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 kişi kazı yaptıkları malzemelerle birlikte ele geçirdi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çelikhan ilçesi Yağızatlı köyünde icra edilen önleyici devriye esnasında F.N, Ş.E.G, H.G, ve E.N isimli şahıslar şüpheli hareketleri üzerine durduruldu. Şahısların kaçak kazı için hazırlık yaptığı tespit edildi. Şahıslar ile birlikte 1 adet detektör ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirilmiştir.


Şahıslar adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

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