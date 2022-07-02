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Kadın Gelişim Merkezi'nde koruyucu aile günü kutlandı

Adıyaman’ın Kahta Kadın Gelişim Merkezi’nce, Koruyucu Aile Günü münasebetiyle program düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta Kadın Gelişim Merkezi'nce, Koruyucu Aile Günü münasebetiyle program düzenlendi.


Kahta Kadın Gelişim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa Kahta Kadın Gelişim Merkezi Müdürü Medine Şahin, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri ve koruyucu aileler katıldı.


Programda koruyucu ailenin deneyimleri, tecrübeleri ve koruyucu aile olmanın şartları, gelecek nesiller ve çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı.


Programdan sonra yiyecek ve içecek ikramında bulunularak çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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