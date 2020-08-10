Kadın girişimcilere ücretsiz danışmanlık

TOBB Adıyaman Kadın Girişimciler Kurulu, KOSGEB sertifikası olan ve iş fikrini hayata geçirmek isteyen kadın girişimcilerin danışmanlık desteğini 2020 yılı sonuna kadar ücretsiz verecek.

TOBB Adıyaman Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşe Gül, kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcilere ücretsiz proje danışmanlığı yapacaklarını açıkladı.

TOBB Adıyaman Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşe Gül, “Dünya genelinde yaşanan salgın maalesef ülkemizde de çok ağır yaşandı. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde hepimiz evlerimize kapanmak zorunda kaldık, işlerimizi yapamaz hale geldik. Şimdi süreç kontrollü sosyal hayat sürecin getirmiş olduğu şartlara uyarak, maske, mesafe, hijyen kuralına önem göstererek hayatımıza devam etmeliyiz. Kadın girişimcilerimize devlet tarafından çok önem verildiği gibi birçok destek verilmekte. Bunların başında da KOSGEB Girişimcilik desteği geliyor. KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı yeni işletme kuracaklara hibe vermek adına kurulmuş bir programdır. Devletimiz girişimci adaylarına böyle bir imkan sunuyorken biz de Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak 2020 yılı sonuna kadar kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcilerimize ücretsiz proje danışmanlığı desteği vermeyi planladık. Bu kapsamda KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Sertifikası almış olan girişimci kadın adaylarımızın projelerini ücretsiz yazacak ve projelerini yürütmeleri konusunda destekte bulunacağız” diye konuştu.