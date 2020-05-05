Kadın konukevinde maske üretimi yapılıyor

Korona virüsü salgını dolayısıyla maske üretimi yapan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kadın Konukevi, ürettiği maskeler ihtiyacı olan kuruluşlara verecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Bakanlığımızın öngördüğü tedbirler kapsamında yeni tip koronavirüs ile mücadelede, il müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda gerekli tedbirler alarak bakım altında bulunan çocuklarımız, yaşlılarımız ve misafir ettiğimiz kadınlarımıza yönelik tüm çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde dikkat edilmesi gereken sosyal izolasyona katkı sağlamak amacıyla Kadın Konukevimizde misafir ettiğimiz kadınlarımızın katkılarıyla maske üretimi gerçekleştirilmektedir. Maske üretimi ile tüm kuruluşlarımıza maske temini sağlayarak kuruluşlarımızı üretim merkezi haline getiriyoruz. Kadın Konukevimizde ilk etapta bin adet maske üretimi gerçekleştirdik. Emeği geçen misafirlerimize ve personelimize bu vesile ile teşekkür ediyorum. Bu üretim miktarını daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Devlet ve millet birlikteliğinin en güzel örneklerini sergilediğimiz bu dönemde büyük bir ihtiyaç haline gelen maskenin üretimini gerçekleştirerek ulusal bazda sürdürülen korona virüs ile mücadeleye etkin katkı sağlıyoruz” diye konuştu.