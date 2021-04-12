Kadın kuaföründe korkutan yangın

Adıyaman'da, bir kadın kuaföründe meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bulunan Erkan Ö'ye ait bir kadın kuaföründe yangın çıktı. Çocukların çakmakla oyun oynadığı esnada çıktığı tahmin edilen yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerin eğelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.