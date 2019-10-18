İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın kursiyerler Mehmetçik için hatim indirdi

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler ve eğitmenler, düzenlenen programda Mehmetçik için hatim indirip dua etti.


‘Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için daha önce okunan Kur'an-ı Kerim'in hatim duasını yapıp, mevlit okutan Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticileri, kursiyerler, eğitmenler ve gönüllü bayanlar, Mehmetçiğe dua etti.


Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili kısa bir bilgi veren Kadın ve Gençlik Merkezleri Koordinatörü Yasemin Delibaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim'in hatim duasının düzenlenen bir programla yapıldığını dile getirdi. Delibaş, "Operasyon başladıktan kısa bir süre sonra kursiyerlerimize dağıttığımız cüzlerin okunmasından dolayı bir hatim ve mevlit programı düzenledik. Bu etkinliğimizde kadınlarımız tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in hatimi yapılıp, ardından mevlit okutuldu. Sınırda, güvenliğimiz için mücadele eden Mehmetçiğimize dua eden bayanlarımıza şerbet dağıtarak etkinliğimiz sonlandırdık. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize, eğitmenlerimize ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Benzer bir etkinlik Toplumsal Gelişim Merkezi kursiyerleri tarafından TOGEM'de gerçekleştirildi. TOGEM Akif Ersoy Toplantı Salonunda bir araya gelen kursiyerler, ‘Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Mehmetçik için Yasin-i Şerif ve Fatih Suresi okuyarak, askerlerimize dua etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.