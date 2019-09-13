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Kadın ve gençlik merkezinde aşure etkinliği

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi’nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.


Fatih, Siteler, Cumhuriyet ve Sitilce TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezleri'nin, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure programı yoğun ilgi gördü.


Siteler Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Adıyaman Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, birim müdürleri, kadın ve gençlik merkezi yöneticileri ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.


Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ile Kadın ve Gençlik Merkezi Yöneticisi Yasemin Delibaş, doldurdukları aşureleri davetlilere ikram etti.

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