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‘Kadın ve Şiddet' konulu panel düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü etkinlikleri kapsamında ‘Kadın ve Şiddet’ konulu panel düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü etkinlikleri kapsamında ‘Kadın ve Şiddet' konulu panel düzenlendi.


Üniversitenin Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler hazır bulundu.


Moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bekir Kocadaş'ın yaptığı panele Dr. Öğr. Üyesi Cem Koray Olgun, Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Çağlar Kurtdaş ve Arş. Gör. Gülşen Çakır Dinçel konuşmacı olarak katıldı.


Panelin açılış konuşmasını yapan Moderatör Doç. Dr. Bekir Kocadaş, Allah'ın yarattığı hiçbir canlıya şiddet uygulanmaması gerektiğinin altını çizdi.


"Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet” konusunda Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Çağlar Kurtdaş konuşurken, Dr. Öğr. Üyesi Cem Koray Olgun ise “Kadına yönelik şiddetin medya boyutu”, “Kadına yönelik şiddetin hukuksal boyutu” ile ilgisi ise Arş. Gör. Gülşen Çakır Dinçel anlattı.


Konuşmaların ardından panelistler dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.

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