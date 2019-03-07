Kadınlar bir araya geldi

Adıyaman Polisevinde düzenlenen yemekli etkinliğe Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun eşi Fulya Kutlu,Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün eşi Necla Gönüllü, AKİD Başkanı Birsen Günay, işkadınları ve çok sayıda kadın programa katıldı.

Programda konuşan AKİD Başkanı Birsen Günay, “Kadın eğitimli ise mutluysa, toplum mutlu, huzurlu ve eğitimli olur. Öz güvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınların ekonomiden siyasete her alanda sayılarının artırılmasının ülkemizi daha ileri bir seviyeye taşımadaki en önemli etkendir. Çünkü güçlü kadın güçlü toplumun temelidir. Kadınların hak ve özgürlüklerine sahip çıkarken, erkeklerin de bu mücadelede ön yargılarından arınarak gücü, çalışma azmi, iradesi ve öz güveni olan kadınlarımıza destek vermesi sorunların çözümü açısından önem taşımaktadır. Mevcut kadın potansiyelin iş gücüne ve ekonomiye ve girişimcilik dünyasına katılımını sağlamadan ülkemizin hedeflerini gerçekleştiremediği hepimiz çok iyi biliyoruz” dedi.

İşkadını Hayriye Ersoy ise, kadınlar arasında ki birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, üreten kadınların iş dünyasında daha aktif yer alması gerektiğini işaret etti.

Programda Yeşim Pekmez'e el işlemesi su kabağı hediye edildi. Program müzik ve eğlence ile devam etti.