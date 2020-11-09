Kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan için dokudu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kadınlar Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek üzere 280 bin ilmek atarak halı dokudu.

Besni Belediyesin bünyesinde açılan "Dokuyan Eller" halı atölyesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek üzere dokunan halının kesimini, Kaymakam Nazlı Demir yaptı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2020 El Dokuma Halı İle Kadın İstihdamının Artırılması Projesi kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile açılan halı dokuma atölyesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek olan el emeği göz nuruyla ilmek ilmek dokunan halı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek olan halının kesimi Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir tarafından yapıldı.

Kaymakam Demir, atölye ziyaretinde dokunan halılar ve atölyenin faaliyetleri hakkında, atölyelerin geliştirilmesi ve sürdürebilirliği konusunda bilgi aldı.

‘Dokuyan Eller' projesinin güzel bir proje olduğuna değinen Kaymakam Demir, " Besni Belediyesi'nin girişimi ile SOGEP projesi kapsamında başlatılan, kadın istihdamına yönelik atölyenin incelemesi için ziyarette bulunduk. Cumhurbaşkanı'mız için yapılan bir halının kesimini bizzat bizler yaptık. Belediyemizin hazırlamış olduğu bu proje ile birlikte yaklaşık yüz kişi burada istihdam edilecek. Besni malumunuz dokuması ile ünlü bir ilçe, geçmişten günümüze halısı, kilimi ve battaniyesi ile meşhur, bu anlamda da girişimcileri ile birlikte Türkiye ekonomisi için önemli bir istihdam sağlıyor. Burada dokunan halılar hanımlarımızın el emeği göz nuru, yöresel Besni motiflerini de içeren bu özel bir halıyı Cumhurbaşkanımıza hediye olarak gidecek. Onların destekleri ile de inşallah kadın istihdamı dalga dalga yayılarak bu değerlerimiz unutulmadan ebediyen yaşayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.