Kadınlar Kadınlar Günü'nde fidan tohumu ekti

Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında bulunan Adıyaman Orman Fidanlık Şefliğine gelen yaklaşık 200 kadın ilk olarak buraya gezdi. Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer, Adıyaman ÇATOM Sorumlusu Zeynep Erdem ve diğer kurum temsilcilerinin de yer aldığı etkinliğe katılan 200 kadın burada Adıyaman Orman Fidanlık Şefliği ile ilgili bilgi aldı. Orman Fidanlık Şefi Hakan Demirbağ ile Orman İşletme Müdür Yardımcısı Kevser Dayıoğlu'ndan bilgiler alan heyet daha sonra fidan tohumu dikti. Burada güzel vakit geçiren kadınlar burada günün tadını çıkarttı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer, “Bugün burada birçok kuruluşumuz ile bir araya geldik. Bugün 8 Mart Kadın Emekçi Kadın Günü, tüm kadınlarımızın emekçi kadınlar günü kutlu olsun. Bugün burada kadınlarımız ve gençlerimiz var. Bugün burada bugüne özel bir farkındalık oluşturmak istedik. Kadınlarımız bir gün değil her gün hatırlanmalı. Bugünde kadınlar gününe özel tohum dikim çalışması gerçekleştirdik. Bizlerle birlikte buraya gelerek etkinliğe destek veren kuruluşlara ve Adıyaman Orman Fidanlık Şefliği ile Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” diye konuştu.