Kadınlar şehit annelerinin Kadınlar Günü'nü kutladı

Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve istihdam Derneği Başkanı Birsen Günay ve dernek üyeleri, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında bulunan kadın astsubayları ziyaret ederek onların kadınlar gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. Dernek yönetimi daha sonra Şehit Uzman Çavuş Cevdet Canördek ve Şehit Jandarma Er Serdar Küpeli'nin ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerini ziyaret eden dernek yönetimi şehit annelerine çiçek vererek onların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak şehitler içinde dualar edip sabır diledi.

Yapılan ziyaretlerle alakalı açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Birsen Günay, “Şer odaklarının sadece vatan toprağımızı değil bağımsızlığımızı ve ekonomimizi de büyük oranda tehdit etmekte olduğu bir dönemdeyiz. Ülkemizin geleceğini ve güvenliğini tehdit eden her türlü oluşum ve terör tehditlerin bir an önce ortadan kaldırılmasına yönelik güney sınırımızda askerimizin bölgeye yeniden istikrar, barış ve huzur getirmek amacıyla devletimizin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatını ve bu bundan sonraki attığı her adımının ve aldığı her kararının yanındayız. İblib'te görev yapan Mehmetçiklerimize rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimizin acısının yüreğimizi yaktığı bugünlerde milletçe büyük bir yas içerisindeyiz. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde devletimiz, milletimiz ve vatanımız için şehit olan tüm kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını, harekata katılan Mehmetçiklerimizin en ufak bir zarar görmeden ülkemize dönmelerini temenni ediyoruz. Bizler Türk Kadını olarak dün olduğu gibi bugünde milletimizin, devletimizin yanında ve emrindeyiz. Gün tek yürekle birlik olma günü, zaman askerimize, devletimize ve bayrağımıza sahip çıkma günüdür. Gün etkinlikler eğlenceler günü değildir. Bugün acıları paylaşma birlik ve beraberlik günüdür. Suriye'nin kuzeyinde ve topraklarımızda vatanımız, bayrağımız ve ülkemizi hedef alan terör guruplarını engellemek adına görev yapan kahraman askerlerimizin devletimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız. Mehmetçiklerimiz adına İl Jandarma Alay Komutanımız Jandarma Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş ve bu vatanın bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı, huzuru, mutluluğu, birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin çok kıymetli ailelerini ziyaret ettik. Yüce Allah, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın, kahraman Mehmetçiğimize güç versin, her türlü kaza ve beladan korusun. Büyük Türk Ulusuna ve kahraman askerlerimize karşı bu aşağılık eylemlerden beslenenlere, bunlardan medet umanlara lanet okuyoruz” diye konuştu.