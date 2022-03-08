İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadınlar tarihi mekanda yoga yaptı

Adıyaman’da, 8 Mart Dünya Kadınları Günü’nde kadınlar yoga yaptı.

Adıyaman'da, 8 Mart Dünya Kadınları Günü'nde kadınlar yoga yaptı.


Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bayan personelleri ve sporcu velileri Kommagene Krallığının 5 büyük yerleşim yerinden biri olan tarihi Perre Antik Kenti Nekropol alanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yoga yaptı.


Tarihi bir mekanda yoga yapma ayrıcalığını yaşayan sporcu velileri, “Huzurlu bir seans ile gerçekten zihnimiz ve bedenimiz huzurla doldu” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.