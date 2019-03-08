Kadınlar tatlı dağıttı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle seçim irtibat bürosu önünde kadınlar vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Partili kadınlar, kaldırımdan geçen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak tatlı ikramında bulundu.

Etkinlikte açıklamada bulunan Belediye Encümen Adayı Emine Karadağ, kadınlar için önemli olan bu önemli günde kadınlar ile bir arada olmaktan dolayı mutluluğu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününün çıkış sebebinden bahsederek Karadağ, “Bir toplumun var olmasında kadın en önemli unsurdur. Kadın emekçidir, candır, yardır, sevgidir. Tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum” diye konuştu.