İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlara, ‘insanın yaradılış gayesi' anlatıldı

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan Kadın ve Gençlik Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlere ‘insanın yaradılış gayesi’ konulu seminer verildi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan Kadın ve Gençlik Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlere ‘insanın yaradılış gayesi' konulu seminer verildi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Gençlik Merkezilerinde bulunan kurslarda eğitim gören kursiyerlere yönelik seminerler devam ediyor.


Son olarak, Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu tarafından verilen ‘İnsanlığın yaradılış gayesi' konulu seminere katılan Siteler Kadın ve Gençlik Merkezindeki kurslarda eğitim gören kadınlar, merak ettikleri birçok soruya cevap buldu.


Seminer sonunda Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi Koordinatörü Yasemin Delibaş, konuşmacı olarak programa katılan İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu'na, kursiyerler tarafından kendi adına hazırlanan el yapımı çini hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.