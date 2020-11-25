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Kadınlara karanfiller dağıtıldı

Adıyaman’da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla kent merkezinde kadınlara karanfiller dağıtıldı.

Adıyaman'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla kent merkezinde kadınlara karanfiller dağıtıldı.


Adıyaman Belediyesi, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla il merkezinde toplam 5 bine yakın kadına karanfiller verildi.


Polis ekipleri, belediye ekipleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri tarafından dağıtılan karanfillerin yanı sıra aynı zamanda kadınlara, akıllı telefonlarda kullanıla bilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgiler verildi.

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