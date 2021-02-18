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Kadınların korkulu rüyası yakalandı

Adıyaman’da, kaldırımda yürüyen kadınları hedef alarak cep telefonlarını çalan yankesici, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

Adıyaman'da, kaldırımda yürüyen kadınları hedef alarak cep telefonlarını çalan yankesici, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgilere göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sağlık Ocağı Caddesi ile Gölebatmaz Caddesi üzerinde kaldırımlarda yürüyen 3 kadına arkadan sessizce yanaşarak ceplerinde bulunan telefonları çalan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yankesicilik olaylarının yaşandığı anların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, E.K. isimli yankesiciyi kent merkezinde yakaladı. Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahsın 3 kadından çaldığı cep telefonlarını Gaziantep'e götürerek sattığı öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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