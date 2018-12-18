Kafası bidona sıkışan köpeği temizlik görevlileri kurtardı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kafası bidona sıkışan sokak köpeğini belediyenin temizlik görevlileri kurtardı.

Olay, Gölbaşı ilçesi Göksu Çayı yakınlarındaki yol kenarında meydana geldi. Çöp kamyonu ile çöp boşaltım alanına giden belediye temizlik görevlileri yol kenarında kafası bidona sıkışmış köpeği fark etti. Aracı durduran görevliler köpeğin yanına giderek bidonu çıkartmak istedi. Köpek kendisine zarar verileceği korkusuyla sürekli kaçtı. Köpeği kovalayan temizlik görevlisi Muharrem Boncuk, güçlükle de olsa köpeğin kafasını bidondan kurtardı.