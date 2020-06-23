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Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Adıyaman’da, kafasını demir korkuluklar arasına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'da, kafasını demir korkuluklar arasına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Milli Eğitim Müdürlüğü Lojmanları bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki E.G. isimli çocuk, kafasını bahçenin demir korkuluklarının arasına sıkıştırdı. çocuğu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çocuk sıkıştığı demir korkuluklardan kurtarıldı.

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