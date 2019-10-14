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Kahta 02 Spor 1-0 Malatya İdman Yurdu

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.

Grup'ta mücadele eden Kahta02 Spor, sahasında Malatya İdman Yurdu'nu 1-0 yendi.


İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakada Kahta02 Spor, 82'inci dakikada Ömer Uluer'in golüyle Malatya İdman Yurdu'nu 1-0 yendi ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.


Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kahta02 Spor Kulübü Başkanı Musa Yıldırım, önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Geride kalan 4 haftada iyi sonuçlar aldık. Hedefimiz 3. Lig. Benim takımım her takımı yenecek güçte. İnşallah diğer maçlarda da Allah'ın izni ile göreceğiz. İddialıyız, bizim her maçımız final havasında geçecek." dedi.


Taraftar, takımın kaptanı Serdar Aşuk'un sakatlanması nedeniyle pankart açarak sevgi gösterisinde bulundu.

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