İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahta 02 Spor-Halide Edip Adıvar Spor:3-0

TFF 3.

Lig 2. Grupta mücadele eden Kahta 02 Spor, kendi evinde ağırladığı Halide Edip Adıvar Spor'u 3-0 yenerek, 3 puanı hanesine yazdırdı.


Kahta İlçe Stadında oynanan maçta, Kahta 02 Spor oyuncularından Erdi Taşkent maçın ilk 17. dakikasında, Mehmet Doğan'ın attığı gol ile 1-0 üstünlük sağladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı Kahta 02 Spor'un 1-0 üstünlüğü sona erdi.


Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskın bir futbol oynayan Kahta 02 Spor, maçın 71. dakikasında Ali Tayfun Akbey'in attğı gol ile rakip takım Halide Edip Adıvar Spor karşısında 2-0 öne geçti.


Maçın skorunu belirleyen ise maçın 88. dakikasında İsmail Palta'nın attığı gol oldu. Ev sahibi takım rakibini 3-0 yenerek 3 puan almasını bildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.