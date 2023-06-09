Kahta Belediye ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi halk sağlığını tehdit eden sinek, böcek ve haşerelere karşı etkin mücadelesini sürdürüyor.

Sorumluluk alanında bulunan 17 mahalledeki cadde, sokak ve açık alanlar ile durgun sular, ağaçlar, çöp konteynerleri, rögar kapakları, su kanalları ve besi alanlarında ilaçlama, temizleme ve yıkama çalışmalarına sürdüren belediye ekipleri, periyodik programın yanı sıra, vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirerek sonuçlandırıyor. Yaz mevsiminin daha rahat ve hijyenik bir ortamda geçmesi amacıyla yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Halk sağlığı açısından kritik öneme sahip olan ilaçlama çalışmaları ekiplerimizin yoğun gayreti ile devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sağlıklı, rahat ve temiz bir yaz dönemi geçirmeleri için belediye ilaçlama ekiplerimiz tarafından karasinek, sivrisinek ve haşere üremeye karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle potansiyel üreme alanlarını tespit eden ekiplerimiz kaynağında ilaçlama yöntemini uygulamakta olup, tam sonuç elde etmektedir. Üreme kaynaklarının tespitinde vatandaşlardan gelen bildirimleri de büyük önem taşıyor. Daha etkin bir mücadele için haşere üremesi yönünden kaynak oluşturabilecek yerlerin bize bildirilmesini tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum" diye konuştu.