Kahta Belediyesi alt yapı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi üst yapı çalışmalarının yanı sıra, alt yapı çalışmalarını da yoğunlaştırıp ilçe genelinde tüm mahallelere eşit hizmet vererek vatandaşların sıkıntılarını gidermeye devam ediyor.

Kahta Belediyesi, özellikle kış aylarında yağmur suyu taşmalarına sebep olan bölgelerde yoğun çalışma yaparak şimdiye kadar alt yapısı olmayan yeni yerleşim yerlerinde hummalı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizin yeni yerleşim bölgelerinin çoğunda alt yapı sorunları olduğundan dolayı, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için alt yapı ekiplerimiz ivedilikle çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca kış aylarında Kahta Devlet Hastanesi çevresinde sürekli yaşanan su taşması sıkıntısını gidermek için yeni alt yapı hattı döşedik. Yavuz Selim ve Karşıyaka Mahallesini kapsayan yaklaşık bin 300 metre uzunluğundaki yeni alt yapı ile vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderildi. Çalışmalarımızın ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.