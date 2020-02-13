İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahta Belediyesi buzlanmaya karşı tuzlama yaptı

Kahta Belediyesi karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yollardaki buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yaptı.


İlçe genelinde başta ana arterler olmak üzere caddeler belediye ekipleri tarafından tuzlandı. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, Kahta ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla belediye ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.


Başkan Turanlı, “Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri birimine bağlı personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren ana yollar başta olmak üzere şehrin tüm mahallelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.