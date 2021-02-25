Kahta Belediyesi camilere sahip çıkıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, ilçenin yol, asfalt, bakım onarım ve yenileme gibi birçok hizmetin yanı sıra camilerin de çevre düzenlemelerini yaparak belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor.

Kahta Belediyesi ekipleri Bayraktar mahallesinde bulunan Çağrı Cami cemaatinin, kötü hava şartlarında cenaze namazlarında mağduriyet yaşamaması için caminin avlusuna gölgelik çatı yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Belediye olarak camilerimize sahip çıkıyoruz. Bu kutsal mekanlarımızın gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek için çalışıyoruz. Yoğun bir cemaate sahip olan Çağrı Camimizin avlusuna yerleştirilen gölgelik çatı sayesinde cami cemaati ve vatandaşlar cenaze namazlarında yazın güneşten, yağışlı havalarda ise yağmurdan korumuş olacak. Kahta Belediyesi olarak dini mekanlarımıza her zaman desteğimiz devam edecektir” diye konuştu.