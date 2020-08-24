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Kahta Belediyesi E-Belediye Ebys Sistemi'ne Geçiyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, Türkiye genelinde birçok belediye tarafından kullanılan E-Belediye Ebys sistemine önümüzdeki aylarda geçmeyi planlıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Türkiye genelinde birçok belediye tarafından kullanılan E-Belediye Ebys sistemine önümüzdeki aylarda geçmeyi planlıyor.



Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni yönetim anlayışımızda teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çağımızın kullanılabilir teknolojik araçlarını tercih ederek, belediyemize hem kurumsal anlamda ivme kazandırıyor, hem de ekonomik anlamda tasarruflar gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin, İçişleri Bakanlığı E-Belediye projesine geçmesi ile ilçemize ve vatandaşlarımıza sunacağımız hizmetin kalitesi artacak ve kurum içi işlemler hızlanacak. Bunun yanı sıra EBYS ile kağıt, toner, fotokopi gibi kırtasiye masraflarının, kurum içi ve kurum dışı evrakın iletilmesiyle ilgili personelin iş ve işleyişinden, yakıt tasarrufuna kadar birçok avantaj sağlanacak. Belediyemiz bu sistemi kullanarak hem gider kalemlerinde tasarruf edecek, hem de zamandan tasarruf edecek” diye konuştu.

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