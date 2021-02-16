Kahta Belediyesi kademe merkezi taşınıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, daha etkin hizmet verebilmek için Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan kademe merkezini ilçe dışına taşıyor.

Yavuz Selim Mahallesi hastane civarındaki belediyeye ait 2 bin metrekare alanda yerleşik bulunan kademe merkezini ilçe dışında belirlenen 10 bin metrekare alana taşımak için çalışma başlatıldı.

Hastane bölgesinde trafik sirkülasyonun yoğun olduğunu ve yerleşim yeri içerisinde bulunmasından dolayı taşıma kararı aldıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kademe merkezinin daha etkin hizmet verebilmesi için 10 bin metrekare alanda faaliyetlerin sürdürüleceğini söyledi. Başkan Turanlı yaptığı açıklamada, “Makine ikmal ve bakım onarım, toplu taşıma durağı, temizlik araçları, fen işleri müdürlüğümüze bağlı araç gereçler, iş makineleri gibi birçok anlamda çalışmalarımızı yürüttüğümüz kademe merkezimiz hem yerleşim yeri içinde bulunmakta hem de devlet hastanesinin civarında olmasından dolayı gerek trafik yoğunluğu gerekse de mahalle sakinlerimizi rahatsız etmekteydi. Arıtma tesisimizin yanında bulunan 10 bin metrekare arazi üzerinde arkadaşlarımız çalışmalarına başladılar. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.