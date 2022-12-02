Kahta Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi, personelle meydana gelebilecek iş kazalarında erken ve bilinçli müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla 'İlk yardım eğitimi' verdi.

Kahta Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen temel ilk yardım eğitimi, Kahta Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Burak Nakış tarafından uygulamalı olarak verildi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Burak Nakış, temel ilkyardım eğitimi çerçevesinde genel ilkyardım bilgilerini paylaştı. Dr. Burak Nakış, belediye personeline ayrıca hasta veya yaralının olay yerinin değerlendirilmesi, kanamalarda ve yaralanmalardaki ilk yardım tekniklerinin yanı sıra yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım tekniklerini, kırık, çıkık, burkulma ve boğulmalarda ilk yardım teknikleri gibi konularında bilgiler verdi. İlkyardım eğitiminde, muhtemel bir müdahale gerektirecek problem karşısında neler yapılması gerektiği teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Seminerde teorik bilgilerin yanında, belediye personeline maketler üzerinde kalp masajı, suni solunum, yaralı veya hastayı taşıma teknikleri gibi konularda uygulamalar yaptırıldı.