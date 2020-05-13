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Kahta Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına başladı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi alt yapı çalışmaları tamamlanan Filistin Caddesinde sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi alt yapı çalışmaları tamamlanan Filistin Caddesinde sıcak asfalt çalışmaları başladı.


Doğalgaz bağlantıları yapılan, kanal, içme suyu hatları yenilenen alt yapı çalışmaları ile adeta koca bir şantiyeyi andıran Kahta'da, sıcak asfalt çalışmalarıyla ilçe güzel bir görünüme kavuşuyor. Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesinde başlayan sıcak asfalt çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulanan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Göreve geldikten hemen sonra alt yapıyla birlikte üst yapıda da çalışmaları başlattık. Bu çerçevede kanal, su ve doğalgaz hatlarıyla çalışmalarımız yapıldı. Doğalgaz bağlantıları tamamlanan caddemizde sıcak asfalt çalışmasına başladık. Kahta'ımızda birçok alt yapı çalışması aynı anda yürütülmekte. Vatandaşımız bu noktada biraz sıkıntı yaşamakta ama kısa zamanda hepsini toparlayarak ortadan kaldıracağız. Yaşamın kalitesini Kahtalı hemşehrilerimize sunmaya devam edeceğiz. Alt yapı çalışmaları devam eden ana arterlerimiz var. Buralarda çalışmaların tamamlanmasıyla bizde sıcak asfalt çalışmalarına devam edeceğiz. Belediye hizmetlerini her alanda vatandaşlara ulaştırarak başlattığımız çalışmalarımızla ilçemizi daha modern bir hale daha güzel yarınlara hazırlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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