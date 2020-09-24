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Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü, yapı denetim firmaları ile toplantı gerçekleştirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü, yapı denetim firmaları ile toplantı gerçekleştirdi.


Halka daha iyi ve etkili bir hizmet verebilmek adına yapılan toplantıda, Kahta'da inşaat sektöründe yaşanan aksaklıklar da masaya yatırıldı.


Başkan Yardımcısı Rujda Selçuk Yaptığı açıklamada, “ Son zamanlarda Kahta'da inşaat sektörünün hızlanmasıyla birlikte Kahta Belediyesi olarak halkı mağdur etmemek ve olabilecek hataların önüne geçmek amacıyla yapı denetim firmalarıyla bir araya geldik. Toplantıda yapımı devam eden, yeni başlanan binalar için denetimlerin sıkılaştırılması ve daha titizlikle yapılması, yasal mevzuat çerçevesinde daha iyi şartlarda binaların yapımlarının devam etmeleri konuları görüşüldü. Yapı denetim firmaları da görüşlerini ve isteklerini belirterek taleplerini aldık. Çözüm odaklı bir toplantı ile halka daha hızlı ve iyi bir şekilde hizmet verebilmenin çözümleri konuşuldu” diye konuştu.


Kahta Belediye Konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Rujda Selçuk, Ruhsat Müdürlüğü çalışanları ile yapı denetim şirketlerinin temsilcileri katıldı.

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