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Kahta Belediyesi zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Kahta’da, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Kahta Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Kahta'da, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Kahta Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.


İçişleri Bakanlığı korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı genelgeyle şehir içi ve Kahta Adıyaman arası çalışan toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıması kararlaştırıldı.


Kararın ardından Kahta Belediyesi zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarını denetledi. Ekipler, durdurarak kontrol ettiği toplu taşıma araçlarının yolcu sayısını ve yolcuların birbirleriyle temas etmeyecek şekilde oturup oturmadıklarını kontrol etti.


Vatandaşların uyarıldığı denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler uyarıldı.

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