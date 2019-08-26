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Kahta Belediyesi'nde kışa hazırlık çalışmaları hızlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanlığı, kış mevsimine yönelik hazırlık çalışmalarını hızlandırdı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanlığı, kış mevsimine yönelik hazırlık çalışmalarını hızlandırdı.


Sonbaharın yağmursuz çamursuz günlerini iyi değerlendirmek amacıyla kış sezonu öncesinde altyapı çalışmaları, bozuk kaldırım ve yol çalışmaları, kanalizasyon hatlarının bakımı, mazgallarda biriken çöp atıklarının temizlenmesi belediye ekipleri tarafından yapılıyor. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Turanlı, “Bir yandan kış mevsimi öncesinde alınması gereken önlemleri alırken diğer yandan söz verdiğimiz proje çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız her çalışma vatandaşlarımızın rahatı, sağlıklı ve modern bir ilçede yaşamalarına imkan tanımak içindir” diye konuştu.

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